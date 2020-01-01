Haberler » Güncel » Gemlik'te magandalara drone darbesi - Haber

Gemlik'te magandalara drone darbesi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için drone ile uygulama yaptı.

01.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:18 Gemlik'te magandalara drone darbesi
'nın ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için drone ile uygulama yaptı. Yeni yılın girdiği saatlerde havaya ateş edenler termal drone ile tek tek tespit edilip gözaltına alındı.

Polis ekipleri, ilçenin giriş çıkışları ile Gemlik merkezde vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda drone destekli asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Gemlik polisinin bir sonraki uygulama alanı ise her sene yılbaşı gecesini zehir eden ve yeni yılın ilk dakikalarından itibaren silahla havaya ateş eden şehir magandalarına yönelik oldu. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen şehrin dört bir yanında tedbir alan polis ekipleri, termal İHA'ların da desteği ile yılbaşı magandalarını havadan tek tek tespit etti ve operasyon başladı. Yapılan uygulama ve operasyonlar neticesinde 7 tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   En çok kitap okuyan huzurevi sakinine Cumhuriyet altını verilecek - Haber
13:39   Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
13:39   Hakkari bakan soylu esnaf ziyaretinde bulundu-1 - Haber
13:38   BAKAN SOYLU ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU-1 - Haber
13:38   Şehit Uzman Onbaşı Rahmi Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
12:27   Manisa'da faaliyet gösteren bir termik santrale, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:51   İstanbul'da özlenen manzara! Yılın ilk günü yollar boş kaldı - Haber
1.01.2020 13:43:40