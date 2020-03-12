Gemlik'te metruk bina yıkımı devam ediyor
Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde tehlike saçan metruk binaları yıkıyor.
12.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:57
Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde tehlike saçan metruk binaları yıkıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın dilekçeyle başvurduğu dört binayı yıktı. Çevresindekiler için tehlike arz eden ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı binalar yıkıldı. Son olarak Orhaniye ve Demirsubaşı mahallerindeki metruk binaları yıkan ekipler, yıkımların devam edeceğini belirtti.
Fen İşleri Müdürü yetkilileri, "İlçemiz genelinde metruk bina yıkımına ara vermeden devam ediyoruz. Bilhassa bazı binalar vatandaşın sadece mal güvenliği değil, can güvenliğini de tehlike altına sokuyor. Kötü niyetli bazı grupların adeta uğrak noktası olan bu binaları tespit edip, mülk sahipleriyle görüşmemizin ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dediler. - BURSA
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın dilekçeyle başvurduğu dört binayı yıktı. Çevresindekiler için tehlike arz eden ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı binalar yıkıldı. Son olarak Orhaniye ve Demirsubaşı mahallerindeki metruk binaları yıkan ekipler, yıkımların devam edeceğini belirtti.
Fen İşleri Müdürü yetkilileri, "İlçemiz genelinde metruk bina yıkımına ara vermeden devam ediyoruz. Bilhassa bazı binalar vatandaşın sadece mal güvenliği değil, can güvenliğini de tehlike altına sokuyor. Kötü niyetli bazı grupların adeta uğrak noktası olan bu binaları tespit edip, mülk sahipleriyle görüşmemizin ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dediler. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Gemlik, Güncel
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