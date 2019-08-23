Haberler» genel» Haber

Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu

Gemlik'te sahile kadın cesedi vurduBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran kadın cesedi polis ekiplerini harekete geçirdi.

23.08.2019 19:28
Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu
Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran kadın cesedi polis ekiplerini harekete geçirdi.
Gemlik ilçesinde sahilde gezen vatandaşlar, cansız bir kişinin suyun içinde olduğunu gördü. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iskele bölgesinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Kıyıya vuran cesedin bir kadına ait olduğu belirlenirken, kimliği araştırılıyor. Ayrıca daha önceki kayıp vak'aları tek tek değerlendiriliyor.
Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu

Gemlik, Bursa, Polis, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
20:19   Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu... 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayboldu
19:57   Ahiler, yarım asır önce oluşturdukları çarşı ile ekonomiye katkı sağlıyor
19:51   Kurt Kapanı-13 uygulamasında hareketli anlar
19:44   Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı... O anlar kamerada
19:35   Şehit Özel Harekat Polisi son yolculuğuna uğurlandı
19:33   Kaçak elektrik kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara belediye ekiplerinden engel
19:28   Gemlik'te sahile kadın cesedi vurdu