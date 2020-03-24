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Gemlik'te sevgili cinayetinde gözaltı

Gemlik'te sevgili cinayetinde gözaltı Bursa'nın Gemlik ilçesinde biri kadın iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

24.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:32
Gemlik 'te sevgili cinayetinde gözaltı
BURSA - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde biri kadın iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, serbest bölgede bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özlem M.'ye 'iş müracaatında bulunacağım' diyerek oyalayarak çelik kapıyı açtıran ve Osman K.'nın içeri girmesini sağladıktan sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen Ö.C. isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından Bursa merkezde yakalanarak Gemlik'e getirildi. İlçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden Özlem Mutlu ve Osman Kahriman'ın kesin ölümlerinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gemlik’te sevgili cinayetinde gözaltı

Kaynak: İHA

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Gemlik'te sevgili cinayetinde gözaltı
Etiketler : Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

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