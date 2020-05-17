Gemlik'te sokağa çıkan vatandaşlara müzik ziyafeti

Korona virüs sebebiyle aylardır evde oturan ve iki haftadır pazar günleri belirli saat aralıklarında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için Gemlik Belediyesi mini konser düzenledi.

Gemlik'te sokağa çıkan vatandaşlara müzik ziyafeti
17.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:10
Korona virüs sebebiyle aylardır evde oturan ve iki haftadır pazar günleri belirli saat aralıklarında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için Gemlik Belediyesi mini konser düzenledi.

Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilen konserleri çok sayıda Gemlikli izledi. Gemlik Zeytin Dalı Meydanı'nda fasıl ve Kayıkhane mevkiinde piyano resitali dinleyen 65 yaş üstü vatandaşlar moral buldu. Korona virüs günlerinin psikolojileri olumsuz etkilediğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Salgın sebebiyle evden çıkamayan büyüklerimiz zor günler geçirdi. İki haftadır pazar günleri belirli aralıklarda sokağa çıkıp temiz havanın ve güneşin tadını çıkartıp yürüyüş yapıyorlar. Biz de Gemlik Belediyesi olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımıza moral sağlaması amacıyla Kayıkhane mevkiinde piyano resitali gerçekleştirirken Zeytin Dalı Meydanı'nda ise fasıl grubumuz Türk Sanat Müziğinden eserler seslendirdi. Umarım bu konserler geçtiğimiz bu zor günlerde 65 yaş üstü hemşerilerimize biraz olsun moral olmuştur" dedi.

65 yaş üstü vatandaşlara sağlık konusunda da önerilerde bulunan Başkan Sertaslan, "En sıcak Mayıs aylarından birini yaşıyoruz. Büyüklerimizin özellikle güneşin dik olduğu saatlerde kendilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu zor günleri en kısa zamanda hep birlikte atlatacağız. Gemlik'te her zaman olduğu gibi yine yan yana ve omuz omuza yürüyeceğimiz günler yakındır" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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