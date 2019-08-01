Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gemlik'te tatilcileri korkutan yangın

Gemlik'te tatilcileri korkutan yangınBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yazlık sinemanın arkasında bulunan bölgede çıkan yangın tatilcileri korkuttu.

01.08.2019 20:14
Gemlik'te tatilcileri korkutan yangın
Gemlik'te tatilcileri korkutan yangın
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yazlık sinemanın arkasında bulunan bölgede çıkan yangın tatilcileri korkuttu. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, Küçükkumla Mahallesi'nde bulunan yazlık sinema bölgesinde meydana geldi. Bölgeye yakın bir kafede dinlenen tatilciler alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri gören tatilciler korkuyla bölgeden uzaklaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiye, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:19   Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştı
23:08   Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
22:39   Yunus Emre'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
22:37   Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
22:37   Düşük kurlu dolar vaadiyle dolandırıcılık şebekesi çökertildi
22:11   Sokak ortasında infaz edilen kadının katil zanlısı adliyeye sevk edildi
21:48   Tarsus'ta gölete giren genç boğuldu