Gemlik'te Trafik Denetimi

Gemlik
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, son dönemde yapılan denetimlerde yakalanan ve evrakı olmayan motosiklet, abartı egzoz, yasaya uygun olmayan materyaller ve çakarları sergiledi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan sergilemede, abartı egzoz ve çakarların sayısının çokluğu dikkati çekti.
Motosikletlerin egzoz sisteminin değiştirilmesi ve otomobillerdeki abartı egzozlardan dolayı ilçe trafiğinde gürültü kirliliği yaşandığı dönemde çalışmalarını hızlandıran Trafik Şube ekipleri, vatandaşların talepleri ve ihbarları sonrasında usule aykırı pek çok konuya müdahale etti.
Gemlik'te ehliyetsiz ve evraksız kullanılan motosikletlere de el koyuldu.
Özellikle gece saatlerinde gürültü kirliliği yaşatan araçlara yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedilirken Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce de çalışmalarından dolayı trafik şube ekiplerine teşekkür etti.
Gemlik
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:03