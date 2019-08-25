Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gemlik'te uyuşturucu operasyonu

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri takip ettikleri bir araçta 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

25.08.2019 08:57 Gemlik'te uyuşturucu operasyonu
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri takip ettikleri bir araçta 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe girişinden itibaren takip edilen otomobildekiler 'dur' ihtarına uymayınca Zeytinhali kavşağında önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bir miktar 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, uyuşturucu ele geçirilen otomobil de detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Gemlik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:29   Kız çocuklarına taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
10:28   (Özel) Kazada kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı
10:27   Mazıdağı'nda çıkan yangında 300 dönüm ağaçlık alan kül oldu
10:22   Asayiş polisi huzur için güven veriyor
10:21   Şanlıurfa'da evi kurşunladılar
10:16   Çocukların oynarken buldukları pompalı tüfekler faciaya neden oluyordu
10:14   Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun