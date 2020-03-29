Gemlik'teki pazar yerlerinde koronavirüs önlemleri
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde önlemler alındı.
29.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:48
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde önlemler alındı.
Gemlik Belediyesi ekipleri, Ticaret Bakanlığının "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında, tezgahlar arasındaki mesafeleri yeniden düzenledi.
Ekipler, tezgahların önlerine güvenlik şeridi çekti.
Pazarların giyim bölümleri ise alınan karar gereği açılmadı.
Gemlik Belediyesi ekipleri, Ticaret Bakanlığının "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında, tezgahlar arasındaki mesafeleri yeniden düzenledi.
Ekipler, tezgahların önlerine güvenlik şeridi çekti.
Pazarların giyim bölümleri ise alınan karar gereği açılmadı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA