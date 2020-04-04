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Gemlik'teki tatil beldelerinde bulunan vatandaşlar ilçe dışına çıkamayacak

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikametleri il dışında olanların, ikinci bir emre kadar yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkışlarının engelleneceği bildirildi.

04.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:48
Gemlik'teki tatil beldelerinde bulunan vatandaşlar ilçe dışına çıkamayacak
Bursa 'nın Gemlik ilçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikametleri il dışında olanların, ikinci bir emre kadar yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkışlarının engelleneceği bildirildi.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, şehirler arası seyahate ilişkin, "Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş çıkış yapabileceklerdir" hükmü uyarınca özel sektörde görev yapan sağlık çalışanlarının kamu görevi yaptığına dair kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi kararlaştırıldı.
Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi kurulacak
Kurum ve kuruluşların maske gibi ihtiyaçlarının kendi kurumları tarafından karşılanmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada, "Mevsimlik tarım işçilerinin ailelerinde bulunan 20 yaş altı çocuklarda ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında aileleriyle beraber seyahat etmeleri durumunda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, valilik bünyesinde Psiko-Sosyal Destek İl Koordinasyon Merkezi kurularak il sağlık müdürlükleriyle koordineli çalışmalarının sağlanmasına karar verilmiştir." bilgisi de verildi.
İnfaz koruma memurlarının izolasyonu için yurt tahsis edilecek
İnfaz koruma memurlarının izolasyonu için yurt tahsis edilmesi ve güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada alınan diğer kararlar şöyle paylaşıldı:
"İnfaz yasası doğrultusunda ceza ve tutukevlerinden tahliyelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmasına ve bu kişilerin seyahat izin belgelerinin valilikler ve kaymakamlıklarca düzenlenmesine, Gemlik ilçesindeki tatil beldelerinde bulunup ikameti il dışında olan vatandaşların ikinci bir emre kadar mevcut yerlerinden ayrılmalarının ve ilçe dışına çıkmalarının engellenmesine karar verilmiştir."
Sahada çalışarak 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan riskli vatandaşlara gıda, evrak ve para götüren ekiplerin mümkün olduğunca ev içlerine girmemesi, sosyal izolasyon mesafesini koruyarak teslimat yapması, evden eve geçişlerde eldiven değiştirilmesi veya eldivenlere dezenfektan sıkılarak temizlenmesi, resim çektirirken sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterilmesinin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde Kovid-19 dışında vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerinin, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine götürülmelerine izin verilmesine, ilgili genelgenin A bölümü 3/F maddesi gereğince giriş çıkışları sınırlandırılan, ilimize ticari sözleşme imzalamak gibi ticari faaliyetin devamı niteliğindeki giriş çıkışlara izin verilmesine, ilimizde ikametgahı bulunup zorunlu kamu hizmeti nedeninin parçası durumundaki bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle başka illerde bulunan kişilerin terhis olması durumunda, ilimizdeki birinci derece akrabalarınca alınmaları için (2 kişiyi geçmeyecek ve en kısa sürede ilimize dönmesi kaydıyla) ilgili kişilere kaymakamlık seyahat izin komisyonu tarafından seyahat izin belgesi düzenlenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Gemlik, Bursa, Güncel
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