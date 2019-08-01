Haberler» Güncel» Haber

Gemlik, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde

Türkiye Basketbol Federasyonu, iki takımın ligden çekilmesinin ardından Gemlik Basketbol Kulübü'nü 1. Lig'e davet etti.

01.08.2019 11:43 Gemlik, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde
Türkiye Basketbol Federasyonu, iki takımın ligden çekilmesinin ardından Gemlik Basketbol Kulübü'nü 1. Lig'e davet etti.

Gemlik Basketbol Kulübü Başkanı Berkay Bulut, "3 yıl içinde kulüp olarak yaptığımız yapılanma sonucunda ilçemizde basketbol kültürü oluştu. Bunun karşılığını almak ve ilçemize olan sözümüzü tutmaktan dolayı mutluyuz. Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere bize güvenen herkese teşekkür ederiz. Hemşerilerimize sesleniyoruz, geçen sezon olduğu gibi takımımızı yalnız bırakmayacağız, takıma sahip çıkacağız. Önceliğimiz 1. Lig'de kalıcılığı sağlamak ve sonrasında da Süper Lig'de mücadele etmek olacaktır" dedi. - BURSA

Berkay Bulut, basketbol, Türkiye, Gemlik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:15   YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
13:14   - Husilerden Aden'e İha Saldırısı: 32 Ölü
13:14   Şehit babası Atmaca: "Anayasa Mahkemesi kararını kınıyoruz"
13:14   Karbon salımına karşı pedal çevirdiler
13:14   Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi
13:14   Nevşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
13:13   KESOB'ta 'Konut' sevinci