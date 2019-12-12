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Gemlik yeşilleniyor

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan çeşitli bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

12.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:31Gemlik yeşilleniyor
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan çeşitli bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik'te Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Fatih Caddesi yaklaşık 60 bin kök çiçek dikim çalışması gerçekleştiren ekipler, refüjlerde ise çalı grubu bitki dikerek güzel ve rengarenk bir görünüme kavuşturdu. Konuyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Alihan , Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın çiçeklendirme çalışmalarına önem verdiğine ifade edip, ekiplerin faaliyetlere devam edeceğini belirtti. Kuzu, özellikle orta refüjlerde çiçeklerin çok çabuk kuruduğunu belirtirken, bu bölgelerde daha dayanıklı olan çalı grubu bitkilerin kullanıldığını da bunun da belediye bütçesine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, her zaman daha yeşil bir Gemlik için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayıp, çalışmaların Gemlik'e ayrı güzellik kattığına dikkat çekti. Gemlik'te bulunan boş alanlarda mümkün olduğunca çiçeklendirme çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Sertaslan, ilçenin yeşil alanları arttırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Orhangazi, Gemlik, Kuzu, Güncel

Kaynak: İHA

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