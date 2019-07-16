16.07.2019 16:46
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Gemlik Zeytin Festivali 6 Eylül'de başlıyor

Gemlik Zeytin Festivali 6 Eylül

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Zeytin Festivali 6 Eylül'de başlıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Zeytin Festivali 6 Eylül'de başlıyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin tarihi belli oldu. Festvalin 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılacağı kaydedildi.

Zeytini Festivali öncesinde, Gemlik Ticaret Borsası'nda toplantı yapıldı. Kent Konseyi yönetiminde zeytinciler, tarım kurumları temsilcileri, basın mensupları ve Belediye Kültür Müdürlüğü personelinin katıldığı toplantıda, festival öncesinde fikirler alındı. Konu ile alakalı söz alan Mahmut Solaksubaşı, bu yıla kadar yapılan festivallerin panayırdan bile kötü olduğunun altını çizerken, cazip hale getirmek için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Solaksubaşı, "Farklı çalışmalarla gençleri ve medyayı çekersek ancak gayesine ulaşabilir. Yeşil zeytin ile alakalı insanlar kendi evlerinde yapmak istiyor da, bize tarih uymayabilir" dedi.

Belediye Meclis Üyesi ve Gemlik Kent Konseyi Başkanvekili Sedat Akkuş, bu durumda Akhisar'dan zeytin alınabileceğini söyleyince tepki çekti.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ise, Gemlik Zeytini Festivali'ne diğer ilçelerin de katılması gerektiğini vurguladı. Festivalin bu şekilde daha kapsamlı olacağının da altını çizen Çakır, festivalin ürün adına yönelik olduğunu dile getirdi. - BURSA
Kaynak: İHA
Zeytin, Gemlik, Bursa, Eylül, Güncel

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