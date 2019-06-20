Gemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyor

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yetişen ve kendine has tadıyla bir marka haline gelen Gemlik zeytini, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Gemlik zeytini üreticileri ise zeytinlerinin hologram ve coğrafi işaret etiketi ile satıldığını belirterek vatandaşları uyardı. Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, "Üzerinde hologram ve coğrafi işaret etiketi olmayan Gemlik zeytini ambalajlı ürünlerin sahte olduğunu ve tüketicilerimizin bu zeytinleri tüketmemelerini önemle rica ediyorum" dedi.Gemlik zeytinini tescilleyerek hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, 23 Eylül 2003 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapılarak zeytinin coğrafi işaret alarak tescillendiğini söyledi. Gemlik zeytinin, dünyanın en özel ve güzel zeytini olduğunu iddia eden Çakır, "Hem lezzeti, hem kalitesi hem de sağlıklı olması ile sofraların en özel meyvesidir. Gemlikli binlerce aile tüm geçimini bu özel meyveden sağlamaktadır. Ancak tüketicimizi kandırarak Gemlik zeytini diye kalitesiz, tatsız, tuzsuz zeytin satmaya çalışan tüccarların önüne geçmek için hem müstahsilimizi hem de vatandaşımızı korumak için dünya markası olan Gemlik zeytinini tescilledik. Gemlik Ticaret Borsası olarak hologramlarda ve coğrafi işaret etiketi ile raflarda Gemlik zeytininin yer almasını sağladık. Üzerinde hologram ve coğrafi işaret etiketi olmayan Gemlik zeytini ambalajlı ürünlerin sahte olduğunu ve tüketicilerimizin bu zeytinleri tüketmemelerini önemle rica ediyorum" şeklinde konuştu.TAVSİYELERDE BULUNULDUGemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, coğrafi işaretin önemine vurgu yaparak, "Gemlik fidanlarını Gemlik coğrafi işaret sınırları dışında kullanmak suretiyle ürettikleri zeytinleri de 'Gemlik Zeytini' adı altında satabileceğini düşünen pek çok işletme ve tüccar bulunmaktadır. Ancak, tescilli ismin kullanımı 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sınırlandırılmıştır. Sinai mülkiyet 67-69 kanunları çerçevesinde denetlemeye tabidir. Gemlik zeytini 'menşei adı' ile koruma altında olduğu için üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin hepsinin tescilde belirtilen coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle Akhisar ilçesinde ya da Adana ilinde yetiştirilen bir Gemlik fidanından elde edilen zeytinlere işlendikten sonra Gemlik zeytini adını vermek kanunen suç teşkil etmektedir. Tüketicilerin Mart 2014 tarihinden itibaren satın almış oldukları Gemlik zeytininin orijinal ürün olup olmadığını anlamak için ambalajındaki hologramlı ve logolu etikete bakmaları yeterli olacaktır" dedi. Coğrafi işaret korumasının amaç ve faydalarından biri de, coğrafi işaret ibarelerinin, gerekli özelliklere haiz olmayan sahte ürünler üzerinde kullanılmasının önüne geçilerek, tüketicinin yanıltılmasına engel olunması, dolayısıyla tüketicinin korunmasına yardımcı olmaktadır.COĞRAFİ İŞARET KULLANAN 30 FİRMA VARGemlik zeytini için coğrafi işarete yönelik olarak 30 firma hologram uygulamasını kullanıyor. Hologram kullanan firmalar Gemlik Ticaret Borsası resmi internet sitesinde belirtiliyor. Tüketiciler Gemlik zeytini coğrafi işaretli ürünlere yerel ve ulusal marketlerin şarküteri bölümlerinde, zeytin satan firmaların internet sitelerinde, zeytin satışı yapan toptancı sitelerinden ve Gemlik Ticaret Borsası internet sitesinden ulaşabiliyor.

- Bursa