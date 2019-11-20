Haberler » Güncel » Gemlikli annelerden kader mahkûmu annelere destek - Haber

Gemlikli annelerden kader mahkûmu annelere destek

Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi, tutuklu annelerin çocuklarına yardımda bulundu.

20.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:51Gemlikli annelerden kader mahkûmu annelere destek
Kent Konseyi Kadın Meclisi, tutuklu annelerin çocuklarına yardımda bulundu.

Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi, ilçe genelindeki okullar ve yardımseverlerden topladıkları oyuncak ve giyim malzemelerini, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalan çocuklara teslim etti. Kanuna göre 0-6 arasındaki çocuklar, annelerinin tutukluluğu boyunca yanlarında kalabiliyor. Altı yaşını dolduran çocuklar varsa akrabalarının yanına, yoksa Çocuk Esirgeme Kurumu korumasına geçiyor.

Ziyarette konuşan Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mürüvvet Günay, çağrılarına cevap vererek yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür etti. Kadın Meclisi'nin gerek sosyal gerek kültürel alanda pek çok çalışma gerçekleştirdiğini belirten Günay, "çalışmalarımızda kadınlara temas etmek, dertlerine ortak olarak sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Bu çalışmamızda da ilçemizden temin ettiğimiz yardım malzemelerini Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim ettik. Burada çocuklarımız ile bir araya geldik, onlarla güzel vakit geçirdik. Bizlere destek olan başsavcımız ve cezaevi müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki o mutlu gülümsemeyi görmek bizim için en önemli şeydir" dedi. 25 Kasım gününün Kadına Karşı Şiddete Yönelik Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Günay, "24 Kasım Pazar günü, Zeytin Dalı Meydanı'nda kadına şiddeti anlatan bir gösterimiz olacak. Bu gösterimize bütün Gemliklileri bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kent Konseyi, Yenişehir, Gemlik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:00 Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
00:58 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:57 Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
00:56 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
00:55 Bıçaklı kavga: 1 ölü
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:03:56