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Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilk defa hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

08.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:01Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı
'nın ilçesinde ilk defa hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Cemil Meriç Kültür Merkezinde düzenlenen törende 16 kız öğrenci "hafize"lik belgesini aldı.

Gemlik Müftülüğü tarafından düzenlenen törene ilgi yoğun olunca salonda izdiham yaşandı. AK Parti milletvekilleri Zafer Işık, Emine Yavuz Gözgeç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. İcazet merasiminde konuşan Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, "Gemlikli hayırseverlerin büyük desteği ile yapılan ve ilk olma özelliği taşıyan icazet töreni için destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halihazırda Amine Hatun Kız Kur'an Kursu ve Mevlana erkek Kur'an Kursunda 80 çocuğumuzun hafızlık eğitimi devam ediyor. Bugün burada 16 kız yavrumuz hafize oldu. Diyanet işleri Başkanlığımızın açmış olduğu imtihanda başarılı olarak hafızlık belgelerini aldılar. Allah'ın izni ile bu yavrularımız artık birer hafızdır" şeklinde konuştu.

Programın ilk bölümü diğer protokol konuşmalarının ardından hafizelerin sahneye gelmesi ve davetliler tarafından hafızlık belgelerini almaları ile son buldu. - BURSA

Cemil Meriç, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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