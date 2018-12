- Gemliklilere büyük sürpriz

09 Aralık 2018 Pazar 15:49



- Gemliklilere büyük sürprizGemlik Belediyesi tarafından yaptırılan bin 400 konutluk projenin 2. etabının kura çekimleri yapıldıGemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın kura çekimleri öncesi aylık taksitleri 950 TL'den 687 TL'ye çektiklerini açıklaması dar gelirli ailelere büyük sevinç yaşattıBURSA - Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan bin 400 konutun 2. etabında tamamlanan 130 dairesi için kura çekimi gerçekleştirildi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın kura çekimi öncesi enflasyonla mücadele kapsamında 950 TL'den başlayan taksit fiyatlarını 687 TL'ye çektiklerini açıklaması ailelere büyük sevinç yaşattı Gemlik Belediyesi tarafından deniz, İznik gölü ve Uludağ manzaralı Cihatlı Mahallesi'ne yapılan bin 400 konutluk proje kapsamında tamamlanan 130 dairenin kurası Gemlik Spor Salonu'nda noter huzurunda çekildi. Daha önce 950 TL'den başlayan taksit fiyatları da enflasyonla mücadele kapsamında 687 TL'ye indirildi. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kura çekiminden saatler önce salonu dolduran aileler büyük bir heyecanla kura saatini beklemeye başladı. Kurada adı çıkan ailelerin sevinçleri ise görülmeye değerdi.Belediye Başkanı Refik Yılmaz, tarihi bir gün yaşandığına dikkat çekerek, "Gemlik'te tarihi bir gün yaşanıyor. Bugün burada dar gelirli vatandaşlarımız için yapmış olduğumuz toplu konutlarımızdan 130 tane daha sahibini buldu. 687 TL'den başlayan taksit imkanlarıyla kira öder gibi evlerini ödeyecekler. Herkes çok mutlu. Enflasyonla mücadelenin olduğu bir dönemde biz de hükümetimizin bu politikasına destek anlamında aylık taksitleri 950 TL'den 687 TL'ye çekerek, vatandaşlarımızı ev sahibi yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir şenlik havasında her yaştan insanlar buraya geldi. Cihatlı Mahallesi deniz manzaralı bir bölge, İznik gölü, Uludağ eteklerini görüyor. Havası çok temiz, manzarası çok güzel. Sağlık ocağı, okulu, camisi ile büyük bir kompleks inşa ettik. Tamamı Gemlik Belediyesi'nin yaptığı bir yerleşim yeri oldu. Tamamı bin 400 konut olacak. Orta büyüklükte bir ilçeyi Gemlik Belediyesi olarak inşa etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.Bin 400 konutun peyderpey yapımını başlandığını dile getiren Yılmaz, "Evlerimiz tamamlandıkça kuralarımızı çekiyoruz. Bugün bin 501 vatandaşımız bu kuraya katıldı. Bugün kurada ev sahibi olmayan vatandaşlarımız da diğer kurada otomatikman katılarak şanslarını denemiş olacaklar. Kurada daire sahibi olanlara hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.105 bin ile 125 bin TL'lik konutlardan ev sahibi olmak isteyenler için belirli şartların olduğunu söyleyen Yılmaz, "Gemlik'te evi olmayan, son 5 yıldan beri Gemlik'te oturan ve aylık geliri 4 bin 200 lirayı geçmeyen vatandaşlarımız bu evlere başvuru yapıyorlar. Hali hazırda oturduğu evi deprem yönünden sağlıklı değilse gelir şartı ve ikamet şartı aramadan çürük binalarla belediyemizin yaptığı konutları değiştiriyoruz. Bu konutların 3'te 2'si satılacak, diğer kısmı da takas yöntemi ile değiştirilecek" diye konuştu.Gemlik Belediye her zaman ilkleri yaptığının altını çizen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Biz her zaman ilkleri yapmaktan mutlu olduk. Gönüllük esasına göre bu kentsel dönüşüm gerçekleştirildi. Ham alanda çalışıldı ve kimseyi rahatsız etmedik. Herhangi bir paylaşım sorunu yaşanmadı çünkü mülk hazinenindi. Herhangi bir rant yoktu. Herkesin burada yaşamayı arzu ettiği bir bölgemiz. Belediye olarak biz doğru proje ürettik. Vatandaşlarımıza güven verdik ve gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenmesi ve bizim de bu konudaki başarımız bu güzel sonucu ortaya getirdi. Bursa'da kendi imkanlarıyla bu projeyi yapan tek belediyeyiz. Belki Türkiye'de de ender belediyelerden birisiyiz. AK belediyeler birbiri ile yarışıyorlar bu güzel yarışta Gemlik Belediyesi bir adım daha önde gidiyor" şeklinde konuştu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Kıymetli kardeşlerimizin bu sevincine hep birlikte ortak olalım istedik. Az önce belediye başkanımızın bir müjdesini daha duyduk. 950 TL'lik taksitler 687 liraya düştü. Eğer biraz ısrar etsek bedava olacak" dedi.Milletvekili Zafer Işık, afişteki 950 liranın üzerini çizip, yerine 687 lira yazdı.Engelli kontenjanından ev sahibi olan Timur Biçim, "Benim oğlum engelliydi. Daireye çok ihtiyacımız vardı. Bu imkanları bize tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.Bir başka daire sahibi ise şehit annesi Ayşe Güngör'dü. Güngör, "Bir şehit annesi olarak hem sevindim, hem de üzüldüm. 10 yıldır acı yaşıyorum. Bari bugün sevineyim. Benim evim var. Ama kızlarım için alıyorum. İçinde durmaya oğlum yok. 3 tane kızım var, bir annenin oğulları kadar hayırlı kızlarım var" diye konuştu.