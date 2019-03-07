IHAAW074619-GEN/07-03-2019
- GEN - Çamlıca
Camii'nde ilk ezan - (Görüntülü - Fotoğraflı) - Caner Evapan – Aydemir Kadıoğlu
- İSTANBNUL(İHA) – Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan, Regaib Kandili
dolayısı ile bu sabah okundu. Vatandaşlar Çamlıca Camii'ndeki ilk ezanla birlikte sabah namazına akın etti. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
da sabah namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak inşa edilen cami, ilk ezanın okunduğu anlarda İHA tarafından havadan görüntülendi. 07.03.2019 07: 46: 19 TSINNNN - İSTANBUL
Regaib Kandili, Kadıoğlu, Çamlıca, Güncel
Kaynak: İHA