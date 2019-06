Sivas 2019 yılı yaz Kur'an kursları açılış programı gerçekleştirildi. Sivas Müftülüğü Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş'un yanı sıra çok sayıda il protokolü, öğrenci ve vatandaş katıldı.



Moralibaba Kur'an Kursu hafızlık öğrencisi Abdullah Burhan Eyce'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı yaz Kur'an kursu sinevizyon gösterimi ile devam etti.



"Birçok etkinlik yapıyoruz"



Ak Mescit Camii 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim, dua ve şiir gösterilerinin sunulduğu programda konuşan Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, "Diyanet İşleri Başkanlığı devletimizin temel kurumlarından biridir. Genel Kurmay Başkanlığı ile birlikte Atatürk tarafından kurulmuş müesseselerin ikincisidir. Dolayısıyla da devletimizin bize vermiş olduğu yetkiyle her zaman denetime tabi olmak üzere bize verilen görevi gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Sadece Kur'an öğretmek değil, onun yanında birçok etkinlik yapıyoruz. Gençlerimizin vatanını, devletini, bayrağını, ezanını sevmesi, milli-manevi değerlerle sahip çıkması ve bunu sağlamak için gerekli donanımla donanmalarını istiyoruz" dedi.



"Güzel hizmetler yapacağız"



Akkuş'un ardından konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çocuklar evlerimizin bereketi, gönüllerimizin neşesi. İnşallah onları hep birlikte hazırlayarak emin ellere teslim edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatı olan İl Müftülüğümüz çalışmalarını devam ettirecek. Ben hep söylüyorum sadece rutin kamu hizmetleri değil zamanın ihtiyaçlarına uygun donanımlı bir şekilde kurumsal kapasitemizi ve enerjimizi artırarak ilimizde güzel hizmetler yapacağız" dedi.



"15 Temmuz faciası yaşadık"



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'nin en önemli kurumları arasında yer aldığına vurgu yapan Vali Ayhan, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığımıza direkt bağlanması kuruma verilen önemi daha da artırmaktadır. Neden önemli? Bildiğiniz gibi malum yapı FETÖ bu alandaki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Kurumlar kabuğuna çekildi, alan hakimiyetini bıraktı ve o alandaki boşluğu doldurarak çocuklarımızı sahte maske ile içlerine çektiler. Adeta robot gibi yetiştirdiler daha sonra da 15 Temmuz faciası yaşadık. Bunun temel sebeplerini iyi okumamız lazım. Kurumlarımızın sahada olmamasını, tamamen rutin kamu hizmetleriyle yetinilmeye çalışılmasını temel sebep olarak görmekteyim. Bunu iyi okumamız lazım. Dolayısıyla özellikle yaz dönemlerini bütün kurumlarımızın iyi değerlendirmesi lazım. 3 ay az bir zaman dilimi değil. Sadece Müftülüğümüz değil Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kurumların yaz dönemini daha aktif bir şekilde geçirmeleri gerekmekte" dedi.



"Manevi damarların beslenmesi lazım"



Camilerin eskiden sadece 5 vakit namazın kılındığı ve namaz saatinde açılıp kapatılan yerler olarak görüldüğüne işaret eden Vali Ayhan, "Bu anlayış değişti. Camiler çocukların sesleriyle neşelendiği, mahallelerin manevi anlamda beslendiği bir merkez haline geldi ve Sivas'ta da beni üzen bir hadise. 'Cami yapılması lazım', 'camiye ihtiyaç var' denildiği zaman bir anda böyle bazı damarlar 'ihtiyaç mı var?' diye depreşiyor. Tabii ki var ihtiyaç. Bu toplum sadece maddi anlayışın yer aldığı bir toplum değil. Bu toplumun manevi damarlarının beslenmesi lazım. Merkezde bir cami yapılacak. Cami hem bir mahallenin özüdür, hem İslam beldesi olmanın gerekliliğidir. O minarenin olması, rabbimizin birliğini, dirliğini ilan etmektir. Dolayısıyla böyle bakan, böyle anlatan anlatmaya çalışan ve yazanları kınıyorum. Sivas merkezde Sivaslıların parasıyla, bütün Sivaslıların katkısıyla inşallah güzel bir cami yapacağız ve o cami de inşallah çocuklarımızla neşelenecek. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum; cami bu milletin parasıyla, zekatıyla, fitresiyle hayırlarıyla yapılacaktır. İnşallah Sivas'a Cumhuriyet döneminin en güzel camilerinden birini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu yaz da bunun temelini atacağız. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Camileri sadece 5 vakit namaz kılınan yer olarak gören anlayışın bir tezahürü aslında. Bunu iyi niyetle söylemeye çalışan arkadaşlarımız var, saf niyetle söyleyen Müslüman kardeşlerimiz var. Bunun böyle bilinmesini özellikle istiyorum. Camiler manevi ilimlerin merkezi" açıklamasında bulundu.



"Çocuklarımızı tabletten uzaklaştıralım"



Dini bilgilerin küçük yaşlarda öğrenildiğine dikkat çeken Vali Ayhan, "Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum: Çocuklarımızı devletin en önemli kurumu olan müftülüğe teslim edin. Hiçbir kaygınız olmasın. Çocuklarımızı tabletten, televizyon ve cep telefonundan biraz uzaklaştıralım. Çocuklarımızın masum dünyalarını inşallah milli ve manevi değerlerimizle bezendirelim. Çocukların gönlüne dokunurken ülkesini seven, milletini seven, değerlerini bilen ve geleceğine de güzel bir şekilde bakan bir nesil yetiştirilmesini hep beraber sağlamış olacağız" diye konuştu.



"Eğlenmelerine müsaade edin"



Çocuklara, "Camilerden uzak durmayın, camilere hayat verin" tavsiyesinde bulunan Vali Ayhan konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: "İmamlarımıza şunu söylemek istiyorum: Çocuklarımıza ürküterek değil, korkutarak değil camileri sevmelerini sağlayacak enstrümanlarla yaklaşın. Eğlenmelerine müsaade edin, futbol oynamalarına müsaade edin, yüzme kurslarına götürün, piknik yapın, güzel yarışmalar yapın ve çocuklarımızı camilerde tutabilecek çalışmalar yapın."



Vali Ayhan'ın konuşmasının ardından Sivas Müftülüğü tarafından Ramazan ayında gerçekleştirilen "İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencileri altınla ödüllendirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA