Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Genç adam 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

Adana'da bir kişi 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

07.04.2020 04:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 04:42
Genç adam 9'uncu kattan atlayarak intihar etti
Adana 'da bir kişi 9'uncu kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi 79047. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olan 35 yaşındaki Naci Kerem K. 9'uncu kattaki evinin penceresinden aşağı atladı. Otomobilin üzerine düşen Naci Kerem K. sonra yola savruldu. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Naci Kerem K.'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Naci Kerem K.'ın eşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çukurova, Adana, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Genç adam 9'uncu kattan atlayarak intihar etti - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Haberler
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump’a hakaret etti Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

05:05: Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırılması İngiliz basınında - Haberler 04:42: Genç adam 9'uncu kattan atlayarak intihar etti - Haberler 04:24: Esenyurt'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu - Haberler 04:24: Anne ve babasını rehin alıp, evde yangın çıkardı - Haberler 04:21: İzmir'de evinde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu - Haberler 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 18:45: Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler