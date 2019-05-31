'Genç Ahiler Çalışma Hayatı ile Tanışıyor' projesi Kırşehir'den ülke geneline yayılacak

Kaynak: İHA

KIRŞEHİR (İHA) – Mesleki gelişim ve Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında geliştirilen 'Genç Ahiler Çalışma Hayatı ile Tanışıyor' projesinin ilk adımı atıldı.Kırşehir Esnaf Odaları Birliğinde bir araya gelen Ahiler ile Milli Eğitim Müdürlüğü projenin tanıtımını yaptı.Toplantıda konuşan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, "Çalışma hayatının bilinmesi ile gelecek kuşakları temsil edecek gençlerin Ahi şehri Kırşehir'de yetişmesini önemli görüyoruz."dedi.Kendisinin de öğrencilik dönemlerinde çalışma hayatında olduğunu anlatan Öztürk, "Yapılacak projenin Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Ahi Şehrinde olması da büyük nem arz ediyor. Çocukların esnafla iç içe olması hayatı tanımalarına da olanak sağlar. Proje başarılı olduğunda esnafında yetişmiş personel bulması kolaylaşacaktır. Eğitimli gençlerle birlikte ülke ekonomisine de katkı sunarız."ifadelerini kullandı."Öğrencinin sanal alemden kurtarılması amaçlanıyor"Yapılan ve Türkiye geneline yayılacak proje ile teknoloji kullanımının azaltılmasının da amaçlandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, öğrencinin sanal alemden kurtarılarak gerçek hayat ile tanışmasını sağlamak istediklerini söyledi.Karadeniz, açıklamasında; "Okullarda duyuruda bulunuldu. Öğrencilerden de projeye talep beklenenin üzerinde oldu. Çocuklarımız yaz tatilini tablet, bilgisayar ve telefonla geçirmek yerine hayatı müşahede edecekler. Çalıştıkları süre içerisinde de belirli oranda harçlıkta alacaklar.Yapılan proje ile girişimci ruhu da ortaya çıkarmaya başlayacağız. TSO ve Esnaf Odaları Birliği net katkı sunacak. Milli Eğitim Bakanlığı ise Kırşehir'de başlatılan projeyi ülke geneline yayacak. Esnaf hayat tecrübesini de öğrencilere aktarma imkanına ulaşacak. Öğrenci hayat tecrübesi ile erken tanışarak eğitim sürecini de çizmeye başlayacak. Sadece çalışan değil eğitimli çalışan gençler hedefindeyiz. "diye konuştu.Proje kapsamında Kırşehir Merkez İlçede bulunan ortaokulların 8. Sınıflarında bin 978 öğrenci il genelinde ise 3 bin 27 öğrenci akademik liselerin 9. Sınıflarında 2 bin 150 10. Sınıflarda ise 2 bin 173 öğrenci bulunuyor. Proje kapsamında 6 bin 301 öğrencinin aktif yararlanması bekleniyor.Oluşturulan işbirliğinin tabana yayılması ile öğrencilerin hayatı tanımalarının önünün açılması ileriki yaşlarında meslek seçimlerinde yapacakları çalışma hayatının kendilerine katkı sunması hedefleniyor.Projenin denetimi ve geri bildirim sürecinde ise projede yer alacak esnaf temsilcileri, okullarda belirlenen öğrenci sorumları ile koordineli çalışma yürütecek. Hazırlanan raporlar, 'Genç Ahiler Çalışma Hayatı ile Tanışıyor' sekretaryasına aktarılacak. - KIRŞEHİR