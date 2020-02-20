Genç Ahmed Filmi

Genç
Ahmed, öğretmenini öldürmeye karar veren bir gencin hikayesini konu ediyor. Belçikalı bir genç olan Ahmed, kendisini büyük bir çıkmazın içinde bulur. 13 yaşındaki genç, dinlediği bir imamın düşünceleri ile yaşamın baştan çıkarıcı etkileri arasında sıkışıp kalır. Hayata olan bağlılık, birini öldürme arzusunun önüne geçebilecek midir?Yönetmen:
Luc Dardenne, Jean-Pierre DardenneSenaryo:
Luc Dardenne, Jean-Pierre DardenneOyuncular:
Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen, Amine Hamidou, Yassine Tarsimi, Cyra Lassman, Karim Chihab, Nadège Ouedraogo, Frank Onana, Laurent Caron , Annette Closset, Madeleine Baudot, Bazil Jall, Eva Zingaro, Philippe Toussaint, Anthony Foladore, Benoît Stiz, Baptiste Sornin, Marc Zinga, Marion Lory, Mohammad Boujdid, Amel Benaïssa, Ben Hamidou, Samir Talbi, Mélanie Hezumuryango, Timur Magomedgadzhiev , Monia DouiebFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Le jeune Ahmed/ Young AhmedYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Fransa, BelçikaOrijinal Dili:
Fransızca, ArapçaFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
29.05.2020 Genç Ahmed Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.