Genç Arıcılara Büyük Destek

16 Kasım 2018 Cuma 16:49



16 Kasım 2018 Cuma 16:49

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılıkta Manisa'da hibe almaya hak kazanan çiftçilere, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından temin edilen arı ve arıcılık malzemelerinin dağıtımına başlanıldı.Genç Çiftçi projesi kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Kırkağaç, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre İlçelerinde arıcılık faaliyeti yürüten 25 genç çiftçiye, arı ve arıcılık malzemelerinin teslimine başlandı.Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerindeki arı yetiştiricilerinin malzeme teslimi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Melikşah Taşkın, şube müdürleri, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Çınar Aydoğan, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Serdar Mersinli, Manisa Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı M. Ali Turgut ile genç çiftçiler katıldı.Dağıtım öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı'nı uygulamaya koymuştur. Bakanlığımızın 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında uygulaması devam eden Genç Çiftçi Proje'si içerisinde 'Arı ve Arıcılık Malzemelerinin Desteklenmesi' de yer alıyor. İlimizde, 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında 25 genç çiftçimize, 30 bin TL bedelli ve yüzde 100 hibe alan arı ve arıcılık malzemesinin desteği gerçekleşmiştir. Bu malzemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında yapılan protokol gereği Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından teslim edilmiştir" dedi.Protokol konuşmalarının ardından, genç çiftçilere arı ve arıcılık malzemelerini teslim eden Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı ve beraberindeki heyet, dağıtımı gerçekleşen arılı kovan ve arıcılık malzemelerinin çiftçilere hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar sağlamasını diledi. - MANİSA