Genç Arkadaşlarımızın Listelerde Yer Almaması Bizi Kötü Anlamda Etkiledi"

Kaynak: AA

ADANA (AA) – CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, "Sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı" dedi.CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir, belediye meclis üyelikleri ile ilgili bir açıklama yaptı.Özdemir, partinin gençlik örgütlerinde mücadele eden arkadaşlarının her birinin kahraman olduğunu ifade ederek, açıklamasında şunlara yer verdi:"Cumhuriyet Halk Partisinin öz gücünü oluşturan gençler olarak sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı. Geleceğini karartma, kamu kurumlarında işe alınmama, devlet memuru olamama, geçim kaygısı yaşama ve fişlenme pahasına; Cumhuriyetin kurucusu bu partinin gençlik örgütlerinde gözlerini bile kırpmadan görev almak, gerçek anlamda kahramanlıktır. Partinin öz gücünü oluşturan ve her türlü cefasını çeken genç arkadaşlarımız; seçilemeyecek sıralarda bile listelere giremiyorsa, bu partide gençlerin neden olmadığını sorgulamaya, kimsenin hakkı yoktur. Bizler genç aday adaylarının olduğu her ilçede en az bir arkadaşımızın seçilecek yerden aday gösterilmesini istiyoruz."Açıklamasında, gençliğin temsiliyetini de talep ettiklerini dile getiren Özdemir, şunları aktardı:"Gençler olarak gece gündüz demeden, gerek okulumuzdan gerek işimizden gerekse ailemizden feragat ederek mücadele veriyoruz. Gençlik kotasına uyulması bir lütuf değil zorunluluktur. Eğer gerçek anlamda 'martın sonu bahar' olacaksa; gençlik örgütlerinin meclis üyeliği koltuklarında temsil edilmesi ve genç yoldaşlarımızın heveslerinin kırılmaması gerekmektedir. İnanıyoruz ki; Atatürk ilke ve devrimlerin bağlı olan geçlerimiz parti tarafından sahiplenilecek ve açıkta bırakılmayacaktır. Genel merkez yöneticilerimize son çağrımızı 'Hala Vakit Varken Gençlik Kotası Uygulansın' " diyerek yapıyoruz."