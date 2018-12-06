Genç Atletin Hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları

06 Aralık 2018 Perşembe 10:35



06 Aralık 2018 Perşembe 10:35

Bursa'nın İnegöl i·lçesinde yaşayan 19 yaşındaki milli atlet Yunus Emre Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.İnegöl Doğa Sporları Turizm Merkezi'nde antrenmanlarına devam eden Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarıları anlattı.Profesyonelliğe geçtikten sonra 2016'dan beri katıldığı yarışlarda çok sayıda derece elde ettiğini vurgulayan Akkuş, şöyle konuştu:"Şimdi hedefim Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası. Orada 3 bin ve bin 500 metrede en iyi derecemi koşmak ve ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak istiyorum ve çok çalışmam gerekiyor. Bunun için elimden geleni yapacağım. İnşallah olimpiyatlarda madalya olmasa da en azından Türkiye'yi temsil etmek istiyorum."