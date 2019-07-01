01.07.2019 17:55
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Genç atletler Türkiye üçüncüsü

Genç atletler Türkiye üçüncüsü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm genç kız takımı U16 Atletizm Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

Yarıştığı tüm kategorilerde alt yapısından yetiştirdiği sporcularla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm takımı, U16 Atletizm Ligi'ni 132 puan ile üçüncü sırada tamamladı. Trabzon 'da düzenlenen Spor Toto U16 Atletizm Ligi 320 atletin katılımıyla tamamlandı. Söğütlü Atletizm Pisti'nde yapılan yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Iraz Engin uzun atlamada 5.42 metre ve üç adım atlamada 11,52 metre ile birinci olurken, disk atmada İlayda Şevval Kurt 41,57 metre ile birinci, 300 metre engelli yarışlarında Eslem Tüm 45,57 saniye ile ikinci oldu. Iraz Engin, Eslem Tüm, Gülşah Cebeci ve Yağmur Candemir'den oluşan 4x100 bayrak takımı ise 51,08 saniye ile üçüncü oldu.

Toplamda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, hanesine yazdırdığı 132 puanla U16 Atletizm Ligi'ni üçüncülük kupasıyla tamamladı.

Kaynak: Bültenler
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