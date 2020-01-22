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Genç atletlere Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, atletizm takımı sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

22.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:59Genç atletlere Osmangazi desteği
Belediyesi, atletizm takımı sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

Spora desteğiyle bilinen Osmangazi Belediyesi, bünyesinde yer alan atletizm takımı sporcularına çekiç, cirit, gülle, disk, eşofman ve ayakkabı dağıttı. Olimpik Stadyumu'nda yapılan malzeme dağıtımında genç atletlerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Osmangazi Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Cihat Yusufoğlu, "Toplam 3 bin 692 lisanslı sporcumuzla ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya damga vuruyoruz. Alt yapıya verdiğimiz önemin meyvelerini alıyoruz. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi farklı platformlarda en iyi şekilde temsil etmeniz. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

atletler ise her zaman başarı odaklı olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Atletizm, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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