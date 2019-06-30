30.06.2019 12:50
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Genç Atölye'ye 940 başvuru

Genç Atölye

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Atölye için başvurular tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Atölye için başvurular tamamlandı.

1 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye etkinliklerine toplam 940 öğrenci kayıt yaptırdı. 14-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek atölye etkinliklerinde edebiyattan tarihe, doğadan sanata kadar birçok dalda öğrenciler 6 hafta boyunca eğitim görecek. Derslerin Tarihi Alicanlar Konağı'nda ve çeşitli mekanlarda gerçekleşeceği Genç Atölye'de ilk ders zili 1 Temmuz Pazartesi günü çalacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genç Atölye kayıtlarımıza ilgi gösteren tüm gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi , Genç , Yaşam

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