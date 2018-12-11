Kırklareli
Barosu Genç
Avukatlar Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı.
Adliye binasında gerçekleştirilen seçimde, Uğur Recep Kağıtcıoğlu ile Gül Birgül'ün listeleri yarıştı.
Meslekte 5 yılını ve 30 yaşını tamamlamamış yaklaşık 79 avukatın kayıtlı olduğu Kırklareli Barosu'nda seçimde 48 avukat oy kullandı.
25 oy alan Kağıtcıoğlu, Genç Avukatlar Meclisi Başkanlığı'na seçilirken, Birgül 22 oy aldı. Seçimde bir oy ise geçersiz sayıldı.
Kağıtcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisine ve listesine destek veren herkese teşekkür etti.
Baronun genç ve dinamik bir güce sahip olduğunu ifade eden Kağıtcıoğlu, meslektaşlarını baro yönetimi nezdinde en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirtti.
Genç Avukatlar Meclisi'ne üyelik şartını sağlayan avukatlar ile stajyer avukatların tüm aktivitele katılımının sağlanması için çalışmalar yürüteceklerini aktaran Kağıtcıoğlu, şöyle konuştu:
"Hali hazırda baromuz nezdinde meclisimize kayıtlı 79 meslektaşımız bulunmaktadır. Bu da baromuzun dinamik bir güce sahip olduğunu göstermektedir. Meslektaşlarımızın baro yönetimi nezdinde temsilini sağlamak, sorunlara çözüm aramak ve gerekirse tartışma ortamı oluşturmak, meslektaşlarımızın sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal, kültürel faaliyetler çerçevesinde bu birlikteliği ileriye taşımak, sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek baromuzun bu konulardaki hassasiyetini ortaya koymak, mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması ile genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımını sağlanmayı hedefliyoruz. Bana destek vererek yönetimime giren ve kazanmamızı sağlayan arkadaşlarım ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."
Kağıtcıoğlu'nun yönetim kurulunda, Selin Türkan, Yasin Bilgiç, Birgül Ecem Demirci, Bengisu Aslan Savaş, Yahya Can, Dilara Çolakoğlu Gündoğdu
, Merve Yavuz Kenar, Fatma Küçük
, Dilara Çar ve Emrah
Dedeoğlu yer alıyor.
11 Aralık 2018 Salı 11:47