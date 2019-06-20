Genç Badmintonculara Milli Destek

11 farklı branşta, 3 bin 919 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındıran Osmangazi Belediyespor, alt yapıya verdiği değer ile dikkat çekiyor. 2008-2009 ile 2010-2011 doğumlu çocukların kişilik ve beden gelişiminde büyük rol oynayan badminton akademi, çalışmalarını Acemler Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor. Haftanın 5 günü Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün alt yapısından yetişerek milli takıma yükselen badmintoncularından eğitim alan toplam 37 genç sporcu, başarılı olmaları halinde hem müsabaka heyecanı yaşıyor hem de vakitlerini dolu dolu geçirme fırsatı buluyor.

"Başarıdan Başarıya Koşuyoruz"

Gençlerin modern tesislerde eğitim görerek, branşlarında uzmanlaşmalarına destek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hareket eden dinamik bir Osmangazi için birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye, Avrupa ve Dünya çapında önemli sporcular yetiştirerek, başarıdan başarıya koşuyoruz. Özellikle badminton branşında son dönemde büyük bir ivme yakaladık. Her zaman gurur duyduğumuz şey, çalışmamız ve sporcularımızı temelden yetiştirmiş olmamızdır. İnşallah badmintonda adımızı duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

"Olimpiyat Sporcuları Osmangazi'de Yetişti"

Gelecek neslin sağlam adımlarla geldiğini söyleyen Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı Başantrenörü Çağatay Taşdemir ise, "Eğitim programımız kapsamında küçük yaş gruplarında temel teknik çalışmaları ve koordinasyon çalışmaları yapıyoruz. Sporcularımızın reaksiyonları için eğitsel oyunlar oynuyoruz. Milli Takım sporcularımızın çocuklarımızla ilgilenmesi onların motivasyonlarını ayrıca arttırıyor. Çünkü badminton branşında olimpiyatlara giden sporcular, Osmangazi'nin alt yapısında yetişti. Bizler, onlara ışık tutuyoruz. Bundan sonraki olimpiyat sporcularını ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.