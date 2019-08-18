Haberler» Spor» Haber

Genç Badmintonculardan 5 madalya

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

18.08.2019 16:26 Genç Badmintonculardan 5 madalya
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 50 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, tek erkekler kategorisinde Orçun Öztürk ikinci olurken, tek kadınlar kategorisinde ise Bahar Sabancı üçüncülük elde etti.
Türkiye, B ve C takımı ile katıldığı takım müsabakalarını ise üçüncü olarak tamamladı.
Çift erkekler kategorisinde Kerem Özder-Furkan Saraç ikilisi ile karışık çiftler kategorisinde Sudenaz Duyar-Orçun Öztürk ikilisi üçüncü sırayı aldı.

Sırbistan Karadağ, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:00   Boksta Polonya ile ikili kamp sona erdi
17:59   Ceyda Kozluca, Bellona Kayseri Basketbol'da!
17:49   Şanlıurfa'da gençlik turnuvasına 84 takım katıldı
17:46   Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti
17:44   Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçları programı belli oldu
17:26   Yasmani Copello, Birmingham'da birinci oldu
17:00   Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in Birmingham ayağında birinci oldu