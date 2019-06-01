Genç bankacı, intihar etti

MERSİN'in Tarsus
ilçesinde bankada çalışan Latif G. (30), oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı üzerindeki Hüseyin Çelen Sitesi B Blokta meydana geldi. 4 yıllık evli bir çocuk babası Latif G., iddiaya göre oturduğu 5 katlı apartmanın çatısından atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Latif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Mersin
Kaynak: DHA
Fatih Sultan
, Yenimahalle
, Tarsus
, Mersin
, Güncel