Basketbol maçında antrenör ve oyuncuları, hakeme saldırdı

İstanbul Gelişim Ligi'nde (İGL) geçen cumartesi günü U18 Ada Yıldızları Spor Kulübü ile Dudullu OSB Spor Kulübü basketbol takımları Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maç sırasında Ada Yıldızları'nın antrenörü Çağatay Baykent, önce hakem kararlarına itiraz etti, sonra da karşılaşmanın başhakemine saldırdı.

ÖNCE ANTRENÖR, SONRA OYUNCULAR SALDIRDI

Antrenör Çağatay Baykent'in ardından oyuncular da hakemler Haluk Berk Özüstün, Bora Çevik, Faruk İnan ve M.Gökmen Demiray'a hakaret edip tekme, tokat ve yumruklu saldırıda bulundu. Arbedede diğer görevliler de şiddete maruz kaldı. Dudullu OSB takımı oyuncuları ve antrenörleri araya girerek hakemleri kurtardı.

DARP RAPORU ALDILAR

Olayın ardından 4 hakem hastaneye giderek darp raporu aldı. Hakemler; emniyete ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na saldırıyla ilgili şikayette bulundu.

İSTANBUL BASKETBOL HAKEMLERİ DERNEĞİ'NDEN KINAMA

İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği, olayla ilgili kınama mesajı yayımladı.

"Kınıyoruz" başlığıyla yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"İlimizde 08/02/2020 tarihinde özel organizasyon İstanbul Gelişim Ligi'nde U18 Ada Yıldızları Spor Kulübü - Dudullu OSB Spor Kulübü arasında oynanan basketbol altyapı müsabakasında, Ada Yıldızları takımının antrenörü Çağatay Baykent ve oyuncuları; müsabakanın hakemleri Haluk Berk Özüstün, Bora Çevik, Faruk İnan, M.Gökmen Demiray'a küfürler savurarak, darp ve fiziksel temas ile hakem arkadaşlarımıza saldırıda bulunmuşlardır.

"EMNİYETTE ŞİKAYETÇİ OLUNDU"

Fiziksel saldırıya maruz kalan hakem arkadaşlarımız, bu saldırı ve darp girişiminin ardından hastaneye giderek gerekli sağlık kontrolünden geçmiş ve darp raporu alarak akabinde yapılan bu eylemi gerçekleştiren Ada Yıldızları antrenörü Çağatay Baykent ve oyuncuları hakkında emniyette şikayetçi olmuştur. Ada Yıldızları Spor Kulübü basketbol takımının oyuncuları ve antrenörünün fiili saldırıları, camiamızda büyük bir üzüntü yaratmış ve esefle karşılanmış, basketbol ailesinin bir parçası olan hakem camiamızı üzerek derinden sarsmıştır.

"GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Fanatik ruhlu, sporun asıl amacının dostluk, centilmenlik ve fair-play olduğunu göz ardı eden söz konusu kişiler, tekme ve tokatlarla hakemlerin hayati bölgelerine, baş ve boyun bölgelerine defalarca yumruk ve tekmelerle vurarak, spordaki örnek çalışmalara büyük gölge düşürmüştür. Ayrıca, Dudullu OSB Spor Kulübü antrenörü ile takım görevlilerinin, hakem arkadaşlarımıza sahip çıkmaları ve sağduyu davranışlarından dolayı teşekkür ederiz.

İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği olarak; hakem arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bu olayı şiddetle kınıyor ve başlamış olan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."