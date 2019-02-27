Genç Basketçiler Kırşehir'de Ter Dökecek

Kaynak: AA

Okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldızlar Basketbol Grup Müsabakaları Kırşehir'de yapılacak.Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, grup müsabakaları Aşıkpaşa ve Kırşehir Spor salonlarında gerçekleştirilecek. Yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yapılacak müsabakalara 12 erkek ve 12 kız takımı katılacak.Beş gün sürecek grup müsabakalarına yıldız erkeklerde Aksaray, Ankara, Antalya, Çorum, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Tokat, Yozgat ve Kırşehir, yıldız kızlarda Antalya, Ankara, Çorum, İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Samsun, Tokat, Yozgat ve Kırşehir'den yaklaşık 350 sporcu, antrenör, idareci ve yöneticinin katılması bekleniyor.