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"Genç Bilaller Ezan ve Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması"

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, "Genç Bilaller Ezan ve Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

21.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:22
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, "Genç Bilaller Ezan ve Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.
Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ndeki yarışmayı, Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Murat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Demir, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar izledi.
Ezan okumada, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Doğan birinci, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinden İsmail Akbulut ikinci ve Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ulaş Acar üçüncü oldu.

Hutbe okumada, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yaşar Buğra Karabıyık birinci, Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesinden Halil Burak Tokul ve Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesinden İbrahim Demir üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri Şentürk, Öztürk ve Yazır tarafından verildi.

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Kaynak: AA

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