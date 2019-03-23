Genç Bilaller" Selimiye'de Yarıştı

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının 9. bölge finali Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde yapıldı.Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye'de gerçekleşen programa farklı illerden gelen 22 imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu öğrencisi katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, ezanın Müslümanlığın simgesi olduğunu söyledi.Bölge finalinin Selimiye gibi özel bir alanda yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Arpacı, okunan ezanların Müslümanların gönüllerini ferahlattığını ifade etti.Ezanın Müslümanlar için önemine değinen Arpacı, şunları söyledi:"Hepimizin bildiği gibi atmosferde hiçbir ses kaybolmuyor. Okunan ezanlar gök kubbeye imza olarak atılıyor ve orada hazır olarak bekliyor. Yarın ebedi aleme göçtüğümüz zaman onlar şahit olacak. O yüzdendir ki ezanlar şahittir. Ezan Müslümanlığın simgesidir. Bizler ezanı ve selayı duyduğumuz zaman kalbimizin derinliklerinde o ses yankılanır. Ezan, ulvi aleme bir sesleniştir. Ezan, bir yalvarıştır, yakarıştır ve Müslümanlara bir çağrıdır. O yüzden Allah'ın birliğini, Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğunu, Müslümanları kurtuluşa ve feraha erdiğini belirten çok güzel bir çağrıdır."Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik de eden Arpacı, "Bu yarışmanın kaybedeni yok. Hepiniz kazanan taraftasınız. Allah sizlerin yolunu, bahtını açık etsin. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından öğrenciler sırayla jüri karşısına gelerek farklı makamlarda ezan okudu.Programın sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.