Genç biniciler engelli parkurda kıyasıya mücadele etti

Çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılayan, onların kişisel ve bilişsel zihin yapılarının gelişimine pozitif katkılar sağlayan Pony Ligi'ne Türkiye genelinden genç biniciler katıldı. Biniciler engel atlama yarışlarında kıyasıya mücadele edip, tüm hünerlerini sergiledi. Nefeslerin tutulduğu müsabakalar Equifun Başlangıç Seviyesi, Equifun Eğitim Seviyesi, 50cm. , 60cm. , 70cm. ve 80cm. engel atlama kategorilerinde yapıldı.

100'ün üzerinde sporcunun katıldığı müsabakalarda ev sahibi Tabiat Binicilik Merkezi yanı sıra; Adana Atlı Spor Kulübü, Bursa Atlı Spor Kulübü, Çankaya Binicilik Kulübü, Ege Atlı Spor Kulübü, İstanbul Binicilik Kulübü, Kocaeli Atlı Spor Kulübü sporcuları ve ferdi biniciler boy gösterdi. Yarışların hemen ardından kupa, madalya ve kokartlarını alan genç sporcuların sevinci görülmeye değerdi. Turnuvanın ikinci gününde Türkiye'nin ve dünyanın sayılı at akrobasisi ustaları arasında yer alan Janbi Ceylan'ın atları ile geçekleştirdiği özel gösteri ise izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.