Genç biniciler milli takım aday kadro seçmelerini usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla protesto etti

Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası öncesi atlı binicilik yarışmalarında Türkiye 'yi temsil edecek sporcuların belirleneceği milli takım seçmelerinde usulsüzlük yapıldığını iddia ederek tepki gösteren bir grup sporcu, Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Atlı Dayanıklılık Yarışmasını start çizgisini geçmeden atlarını geri çevirerek yarışmadan çekildi. Yarışmayı takip eden vatandaşlar da sporcuların protestosuna alkışlayarak destek verdi.Uluslararası arenada düzenlenen atlı binicilik yarışmalarında Türkiye'yi temsil eden milli takım seçmelerinde usulsüzlük yapıldığını iddia eden bir grup sporcu, Balkan Şampiyonası öncesi Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Atlı Dayanıklılık Yarışması'nı protesto gösterisinde bulundu. Yarışmaya katılan sporcular start çizgisini geçmeden atlarını geri çevirerek yarışmadan çekildi. Yarışmayı takip eden vatandaşlar da sporcuların protestosuna alkışlayarak destek verdi. Seçmelerde usulsüzlük olduğunu iddia eden sporculardan Berk Önen, "Öncelikle Türkiye Binicilik Federasyonu'nun yaptığı bir şey var. Biz Milli Takım için bütün standartları uygulasak da milli takıma alınmadık. Milli takıma alınan atlar daha önce hiç yarış koşmamış ya da bir kez girmiş atlar. Benim Türkiye şampiyonluğum var. Ben Milli Takıma giremedim" dedi."Genç binicilerin önüne her seferinde taş koyuyorlar"Türkiye Binicilik Federasyonu'nun usulsüz davrandığını iddia eden İlayda Baştuğ ise, "Ben 10 yıldır binicilik sporuyla uğraşıyorum, 8 yıldır da atlı binicilik branşında hem koşuyorum hem de öğrencilerimiz var. Bugün burada bu olayların yaşanmasının sebebi Binicilik Federasyonu'nun yıllardır koşan atlarımızla beraber hakkımızın yenmesi ve usulsüz davranmasından kaynaklanıyor. Bugün de yapılan haksızlığa karşı gelmek amacıyla atlarımızı start çizgisinden geriye döndürdük. Buradan yetkili kişilere ve devletimize sesleniyorum. Bu usulsüzlüklerin durdurulmasını istiyoruz. Genç biniciler olarak her seferinde ve yıllarda önümüzde taş konuluyor" diye konuştu."Yarış koşmamış atlar Milli Takıma seçiliyor"Milli takım kadrosuna seçilmesine rağmen arkadaşlarını haklı bulduğu için bu yarışmaya katılmadığını söyleyen sporcu İsmail Sekban, "Herkesin burada haksızlığa uğraması. Ben Milli Takıma seçilmiş olabilirim ama burada hak eden arkadaşlarım vardı. Bu kriterleri uygulayıp emek veren, sabah akşam dağ bayır demeden antrenman yapan arkadaşlarım vardı. Bunların seçilmesi yerine yılda bir kere bire yarış koşmamış, daha üstünde binicisi bile belli olmayan kişilerin milli takıma sokulmasını protesto ediyorum. Biz burada emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz" şeklinde konuştu."Sporcularımız atlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımıza gidecek"Atlı binicilik spor kulübü sahibi Kadir Baştuğ ise yaptığı açıklamada, "Türkiye Binicilik Federasyonu skandala imza atmıştır. Federasyon içerisinde bazı çalışanlar ile özel kulüpler arasındaki çıkar ilişkileri nedeniyle gerek Türkiye şampiyonluğu olan kulübümüzün sporcularını ilginç gerekçeler öne sürerek adeta cezalandırılmıştır. Bu talihsiz olayı protesto etmek için yarışmadan çekildik. Bizim genç kardeşlerimiz savaşmayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiler. Bugün bu mücadele ruhunu da nereden aldıklarını gösterdiler. Bütün binicilerimiz çarşamba günü atlarıyla birlikte hareket ederek sorunlarını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere Ankara'ya yola çıkacaklar. Genç sporcularımızı cani gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı."Bu yarışma son durumu görme yarışması"Yarışları takip etmek üzere alana gelen Türkiye Binicilik Federasyonu Bülent Bora ortaya atılan iddialarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Maalesef bir yanlış anlaşılma söz konusu. Burada bir Milli Takım seçmesi yok. Bizim 9 Ağustos tarihinde web sayfamızda yayınladığımız bir duyuru var. Biz diyoruz ki milli takıma gitmek isteyen bugün ki koşuya katılmak zorundadır. Çünkü Balkan Şampiyonası Ekim ayının ilk haftasında, en son koşulan yarışmada bundan bir ay önceydi. Atların son durumlarını görmek için bu yarışmayı tertip ettik. Atların son durumlarını görüp, aday kadroyu açıklayacağız. Bu duruyu da mevcut. 3 yıldır takip ettiğimiz atların içerisinde 120 kilometrelik parkuru daha önce tamamlamış, istikrarlı, hatta milli takımda daha önce koşmuş altı ata dedik ki siz 40 kilometrelik ilk bölümü tamamlayın biz atı görmüş olacağız, veteriner kontrolünden atlar geçmiş olacak. Sonrasında ise devam etmeniz için zorunluluk yok dedik. Aday kadroya girecek diğer atların koşması gerekir. Bugün ki yarışma bir seçme yarışması değil, atların son durumunu görme yarışması.""Kendi kaprisleriyle başkalarına mani oldu""Tamamen bir yanlış anlaşılma var, boşu boşuna ortalığı ayağa kaldıran bir arkadaşımız var. Üzüldük, yapacak bir şey yok. Yazık, çocuklara, talebelerine yazık ediyor. Onların içerisinde belki aday kadroya girecekler vardı. Şimdi yarışmaya girmedikleri için mecburen aday kadroya alamayacağız. Dolayısıyla kendi kaprisleriyle başkalarının şeylerine mani oldu arkadaşımız maalesef. Bu 6 atın hakkında bir tek kişi yazılı olarak kötü bir şey söyleyebiliyorsa onu da tartışalım. Bu 6 at tartışmasız bir at. Dolayısıyla tamamen iş kapris işi." - KOCAELİ