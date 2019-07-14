14.07.2019 16:16
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Genç bisikletçiler, bisiklet vadisinde yetişiyor

Genç bisikletçiler, bisiklet vadisinde yetişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bisiklet Vadisi'nde devam eden altyapı çalışmaları 30 sporcu ile haftanın 3 günü devam etmekte olup vatandaşlar bisiklet sporuna önem vermektedir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Altyapı çalışmaları ile bisiklet sporuna Sakarya'dan yetenekli sporcular kazandırılma hedeflenmektedir. Tesiste yeni başlayan öğrenciler; temel sürüş, güvenli sürüş, ileri sürüş teknikleri ve altyapı bisiklet sporcu eğitiminin yanında MTB, BMX ve Veledrom sürüşü gibi eğitimlerde verilmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

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