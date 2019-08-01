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Genç Boksör Deniz Güngör olimpiyata hazırlanacak

Büyüklerde ve U22 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Manisal boksör Deniz Güngör, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) seçildi.

01.08.2019 09:41 Genç Boksör Deniz Güngör olimpiyata hazırlanacak
Büyüklerde ve U22 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Manisal boksör Deniz Güngör, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) seçildi.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yaptığı açıklamada Deniz Güngör'ün gelişimini tamamlayarak, olimpiyatlara gideceğine yürekten inandıklarını söyledi.
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne seçilen sporcuların belirli kriterler dahilinde elit düzeyde yetiştirildiğini kaydeden Öztürk, "Bakanlığımızın projelerinden TOHM, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu projeyle Türkiye'nin çeşitli illerinden seçilen sporculara olimpik düzeyde eğitimler veriliyor. İl Gençlik Sporumuzun yetiştirdiği Deniz kardeşimizin TOHM'a seçilmesi, şehrimiz adına hem sevindirici hem de gurur verici. Hedefimiz sporu tabana yayarken Deniz gibi elit sporcuları ülke sporuna kazandırmak." ifadelerini kullandı.
Deniz Güngör'ün antrenörü Fırat Kılıçoğlu ise başarılı olmak için çok çalıştıklarını, zorlukları aşarak Manisa'ya boks branşında güzel sonuçlar kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Deniz Güngör , Türkiye, Manisa, Spor

Kaynak: AA

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