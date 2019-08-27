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Genç boksör Samet, Avrupa yolcusu

KOCAELİ (İHA) – Gençler Avrupa Boks Şampiyonası seçmelerini kazanan Büyükşehir Kağıtsporlu genç boksör Samet Ersoy, Avrupa Boks Şampiyonası yolcusu.

27.08.2019 11:42 Genç boksör Samet, Avrupa yolcusu
KOCAELİ (İHA) – Gençler Avrupa Boks Şampiyonası seçmelerini kazanan Büyükşehir Kağıtsporlu genç boksör Samet Ersoy, Avrupa Boks Şampiyonası yolcusu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un boks branşındaki başarılı sporcusu Samet Ersoy, 2-11 Eylül 2019 tarihleri arasında Bulgaristan Sofya'da yapılacak olan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'na katılacak. 81 kiloda Milli Takım adına mücadele edecek olan Büyükşehir Kağıtspor sporcusu Samet Ersoy, Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası seçmelerini kazanarak Bulgaristan'da düzenlenecek yarışmaya katılmayı hak etti. Boks Şampiyonası'nda kürsüye çıkacağına kesin gözüyle bakılan Ersoy, zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Sporcuyla birlikte Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Boks Antrenörü İsmail Çelikiz de milli takım adına ringde başarılı sporcunun yanında yer alacak. Kağıtsporlu başarılı eldiven Samet, Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı uluslararası turnuvalardan başarıyla döndü. Elde ettiği sonuçlarla başarılı sporcu Samet Ersoy'un Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer alması bekleniyor. - KOCAELİ

Samet Ersoy, Kocaeli, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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