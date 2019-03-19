Genç boksörün feci sonu

Kaynak: İHA

Genç boksörün feci sonuBeş yıldızlı bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 25 yaşındaki amatör boksör, elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybettiGencin cenazesini, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi aldıAğabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadıGenç boksörden geriye kardeşi ve rakipleriyle yaptığı müsabaka görüntüleri kaldıANTALYA - Antalya'da bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 25 yaşındaki lisanslı amatör boksör Tayfun Çelikkıran, elektrik çarpması sonucu yaşamını kaybetti. Gencin cenazesini devamlı antrenman yaptığı kardeşi aldı. Olay, dün öğlen saatlerin hastaneye kaldırıldı. Ancak genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis bölgede araştırma başlatırken, Çelikkıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadıÇelikkıran'ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi Tarık Çelikkıran ile arkadaşları almaya geldi. Son derece üzgün olduğu gözlenen kardeş Tarık Çelikkıran, ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.Dizide figüran olarak rol aldıÖte yandan, Çelikkıran'ın Alanya'da çekilen Yüzleşme dizisinde figüran olarak rol aldığı öğrenildi. Tayfun Çelikkıran'dan geriye ise, kardeşi ve rakipleriyle yaptığı boks müsabakalarının görüntüleri kaldı.Genç boksörün cenazesi Alanya Çıplaklı Mahallesi Hacı Baba Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracına kondu.