Genç Büyükşehir Aday Adayı Ziyaretlerine Hızlı Başladı

" Sakarya'ya her alanda faydam olacağını düşündüğüm için aday oldum" diyerek, "Güçlü Türkiye, güçlü Sakarya bir Sakarya için" sloganıyla yola çıkan ve çalışmalarına hızlı başlayan AK Parti'nin Sakarya'nın genç tek Kadın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Tuğba Akkar Şen; Sapanca, Arifiye ve Adapazarı ve Serdivan İlçe Teşkilatları'na ziyarette bulunarak, kendini anlatı.

İLK GÜN 4 İLÇEYE ZİYARET

Aday Adaylığının ilk gününde büyük mesai harcayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Tuğba Akkar Şen; Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Arifiye İlçe Başkanı Ali Başar, Adapazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'i ziyaret ederek, yönetim kurulu üyelerine kendini anlatarak, tanıttı. İlçelerde başkan ve yöneticilerce sıcak karşılanan Şen; proje ve hedeflerini tek tek paylaştı.

ERDOĞAN'IN SEVGİSİNE LAYIK OLACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve bayanlara büyük önem verdiğini hatırlatan AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Tuğba Akkar Şen; "Bizde Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sevgisiyle yola çıkarak, el ele vererek Sakarya'ya ve halka hizmet vermek için yola çıktık" dedi. İlçe başkanları ise kadın aday olarak kendisinin şanslı olduğunu ve adaylık yolunda başarı dileklerinde bulundu.

SAKARYA İÇİN GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Ziyaretlerinde; kendisinin diş teknisyeni olduğunu ve bu vesileyle Dünya'nın birçok gelişmiş şehri gezme ve analiz etme fırsatı bulduğunu ifade eden Tuğba Akkar Şen; belediye başkanı olduğunda ilk işinin sağlıklı bir Sakarya için sağlıklı bireyler oluşturmak için çalışmalarına başlayacaklarının altınız çizdi. Karşında ceket ilikleten ve devamlı makamında oturan bir başkan olmayacağını vurgulayan Şen, her zaman halkın içinde olacak, onlarla rahatlıkla görüşecek, sorunlara hızla cevap verebilecek bir başkan olmayı hedeflediklerini dile getirdi.