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Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması

İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) Madrid'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşma yaparak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladı

11.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:01Genç çevreci Greta Thunberg'den dünya liderlerine sahte reklam suçlaması
İsveçli 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'in (BM) 'de düzenlediği COP25 İklim Zirvesi'nde konuşarak dünya liderlerini sahte reklam yapmakla suçladı.

Bazı ülkelerin küresel ısınmayı kendi lehlerine fırsata çevirmeye çalıştığını söyleyen Thunberg, "Bence en büyük tehlike bu konuda adım atmamak değil, en büyük tehlike siyasetçilerin ve CEO'ların akıllı muhasebecilik ve yaratıcı reklamcılık haricinde hiçbir şey yapmamalarına rağmen sanki bir şeyler yapıyormuş gibi göstermesidir" dedi.
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Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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