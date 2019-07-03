03.07.2019 15:15
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Genç çift balonlar eşliğinde harmandalı oynadı

Genç çift balonlar eşliğinde harmandalı oynadı

Aydın'dan düğün öncesi fotoğraf çektirmek için Kapadokya'ya gelen Kadriye-İbrahim Aydoğdu çiftinin balonlar eşliğinde harmandalı oynaması büyük ilgi gördü.

Aydın'dan düğün öncesi fotoğraf çektirmek için Kapadokya'ya gelen Kadriye-İbrahim Aydoğdu çiftinin balonlar eşliğinde harmandalı oynaması büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonlarıyla birlikte gelin damat fotoğrafı çektirmek için Aydın'dan gelen Kadriye-İbrahim Aydoğdu çifti balonlar eşliğinde harmandalı oynamak istedi. Fotoğrafçı Alper Özcan ise genç çiftin bu isteğini kırmayarak harmandalı müziği açtı. Genç çift balonlar eşliğinde oynamaya başladı. Genç çiftin balonlar eşliğinde harmandalı oynadığını gören yerli ve yabancı turistler genç çifte büyük ilgi gösterdi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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