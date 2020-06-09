Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi

Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdiCeyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve Gizem Cesur çifti, otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu feci şekilde can verdi.

09.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 03:33
Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi
Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve Gizem Cesur çifti, otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu feci şekilde can verdi.
Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Yumurtalık'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR'ın altına girdi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cesur çiftinin, çocuklarını bir yakınına bırakıp, dün aldıkları otomobil ile gece gezmesine çıktığı öğrenildi. Genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Genç, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Şeyma’nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini ’sembolik’ seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Sakarya’da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Haber
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Haberler››Güncel››Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:45: MAÇKA PARKI'NDA KORONAVİRÜSE ALDIRMADAN MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER - Haber 03:43: İletişim Başkanı Altun: Terörün kökünü kazıyacağız - Haber 03:24: Elazığ'da 2 grup arasında kavga 2 yaralı - Haber 03:22: ORTAKÖY'DE KUMPİRCİLERİN OLDUĞU SOKAKTA ÇÖKME 1 YARALI - ARŞİV (GEÇEN YIL AYNI YERDE... - Haber 03:21: Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Haber 00:19: Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek - Haber 00:02: Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı - Haber 15:40: Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı - Magazin 14:24: Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı - Haberler 13:44: Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor - Haberler