Haberler » Güncel » Genç çift, Genç Çiftçi Projesi ile üretime katkı sağlıyor - Haber

Genç çift, Genç Çiftçi Projesi ile üretime katkı sağlıyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurulan örtü altı işletmesini ziyaret etti.

25.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:04 Genç çift, Genç Çiftçi Projesi ile üretime katkı sağlıyor
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurulan örtü altı işletmesini ziyaret etti.
Özel, Kızılcıkdere köyünde projeden yararlanarak tesis kuran Bahar Atkan'ı ziyaret ederek serada incelemede bulundu.
Atkan'ın istek ve sıkıntılarını dinleyen Özel, kadın girişimcileri önemsediklerini belirtti.
Kadınların iş hayatına katılımlarının artması için çaba harcadıklarını ifade eden Özel, proje ile eşi Kemal Atkan ile birlikte üretim yaparak ekonomiye katkı sağladığını belirtti.
Kadınların başaramayacağı ve üstesinden gelemeyeceği hiç bir işin olmadığını aktaran Özel, "Doğru kişiler ve doğru işler ile neler yapılabileceğine örnek bir işletme. Burada örtü altı marul, taze soğan, lahana, karnabahar ve pırasa gibi ürünler yetişiyor. Bu işletmelerin yaygınlaşması ve tarımsal üretim faaliyetlerine katılacak gençlere her zaman desteğimiz tamdır. Gençler üreticilere Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:04   Bayrak Başkan yardımcısı oldu - Haber
14:04   15 Temmuz Şehitler Otogarı ihalesini Boğaziçi Yönetim AŞ kazandı - Haber
14:04   Cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü Diyarbakır'da yakalandı - Haber
14:03   Cumhurbaşkanı erdoğan tunus'ta -2 - Haber
14:02   Evlilik Fuarı, 17-19 Ocak'ta Lütfi Kırdar'da - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
25.12.2019 14:04:53