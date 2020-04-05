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GENÇ ÇİFT KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALTINDA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKoronavirüs salgını sonrası yapılan nikah törenleri için bazı önlemler alındı.

05.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:26
GENÇ ÇİFT KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALTINDA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Koronavirüs salgını sonrası yapılan nikah törenleri için bazı önlemler alındı. Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde bir çift, alınan tedbirler kapsamında kapının girişindeki nikah masasında imza atarak dünya evine girdi. Çifte sadece nikah şahitleri eşlik etti.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikahları kıyılacak olan Aslı Yenipınar ve Mustafa Arısoy çifti, koronavirüs önlemlerini aldı ve maskelerini takarak nikah salonuna geldi. Yakınları genç çifte binanın kapısına kadar eşlik edebildi. Güvenlik görevlileri kapıyı şerit ile kapatarak içeriye kimsenin girmesine izin vermedi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlendirme dairesinin girişine konulan nikah masasında imza atan genç çift, nikah şahitlerinin eşliğinde dünya evine girdi. Yakınları çiftin mutlu anlarını dışarıdan cep telefonu kameralarına kaydetti. Evlilik cüzdanını alan Aslı Yenipınar damadın ayağına basmayı ihmal etmedi. Damat Mustafa Arısoy, "Böyle olmasını istemezdik aslında ama mecburen böyle oldu. Tüm sevdiklerimizin de burada olmasını isterdik. Onlar da gelemedi. Salonda kıyılacaktı aslında ama burada kıyılacak. Bu da güzel bir şey. Darısı bekarlara diyelim artık." dedi.

Görüntü dökümü

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-Gelin ve damadın düğün konvoyu

-Evlendirme dairesine gelen gelin ve damat

-Gelin ve damadın arabadan inmesi

-Gelin ve damadın nikah salonuna girmesi

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Damat ile röp

-Nikahın kıyılması

-İmzaların atılması

-Gelinin evlilik cüzdanını alması

-Gelin ve damadın evlendirme dairesinden çıkması

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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