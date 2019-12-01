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Genç çift trafik kazası kurbanı oldu

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada karı-koca çift hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

01.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:30Genç çift trafik kazası kurbanı oldu
'ta iki aracın çarpıştığı kazada karı-koca çift hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- karayolu Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde meydana geldi. Afyon Orman İşletme Müdürlüğü'nde Makine operatörü olarak görev yaptığı öğrenilen Emre Tunç (35), idaresindeki 45 NF 033 plakalı otomobil ile dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Çiğdem Sezer (35) idaresindeki 61 EZ 901 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Emre Tunç olay yerinde yaşamını yitirirken, 28 yaşındaki eşi Kevser Tunç ise kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü Çiğdem Sezer'in Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Gülcan Çolak/İHA)

Orman İşletme Müdürlüğü, Zonguldak, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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