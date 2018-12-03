Genç Çiftçi Desteği Sahiplerini Buldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:02



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:02

-Milas'tan Genç Çiftçi Desteğine başvurup destek almaya hak kazanan 18 kişiye 90 adet büyükbaş hayvanları teslim edildi.Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre,Muğla'da 2018 yılında 206 adet genç çiftçi hibe almaya hak kazandı ve toplam 6 Milyon 180 bin lira destek sağlandı. Ayrıca 2018 Bütçe Projeksiyonu ve Uygulama Talimatı gereği 39 adet arıcılık,103 adet büyükbaş sığır projesi,55 adet küçükbaş koyunculuk projesi,1 adet Çok Yıllık Yem Bitkisi Yetiştiriciliği, 1 adet fide fidan süs bitkisi üretimi, 2 adet ipekböceği 3 Adet Kanatlı, 2 Adet Mantarcılık Projesi olmak üzere Muğla'da toplam 206 adet proje destek almaya hak kazandı.Bu kapsamda Muğla'da 103 adet genç çiftçiye toplam 515 büyükbaş hayvan dağıtımı programa alındı ve bu zamana kadar 64 çiftçiye 320 adet büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.Son olarak Milas'ta Genç Çiftçi Desteğine başvurup destek almaya hak kazanan 18 kişiye 90 adet büyükbaş hayvanları teslim edildi. Düzenlenen törene Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Milas Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İbrahim Kalkan, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Mahalle Muhtarları katıldı.AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir yaptığı konuşmada, "Gençlerimiz artık bu destekler sayesinde şehre göç etmek yerine, yaşadıkları yerde üretim yapıyor ve ülke ekonomisine katkı sunuyor" dedi.Milas Kaymakamı Eren Arslan, 18 çiftçiye 540 bin lira değerindeki 90 büyükbaş hayvanla ciddi bir devlet desteği sağlandığını belirtti.Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ise, 3 yıldır sürdürülen Genç Çiftçi Projesi'yle Muğla genelinde 17 milyon 500 bin liralık hibe desteği verildiğini kaydetti. - MUĞLA